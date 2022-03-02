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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Almanya’da yangın faciası: Türk anne ve 3 çocuğu öldü

Almanya’da yangın faciası: Türk anne ve 3 çocuğu öldü
Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Alarma geçen itfaiye ekipleri, çatısı yanan evdeki yangını kontrol altına aldı. Yapılan incelemede evde bulunan 41 yaşındaki Türk anne ile ikisi 6, biri ise 8 yaşında olan üç çocuğu ölü bulundu. Alevlere müdahale ederken ağır yaralanan bir Türk ise hastaneye kaldırıldı. Polisin yaptığı açıklamada, yerel saatle 13.10'da görgü tanıklarının duyduğu yüksek sesli patlamanın ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor. Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.
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Almanya’da yangın faciası: Türk anne ve 3 çocuğu öldü
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