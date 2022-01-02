‘Altın Kız’ Betty White hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Betty White
, 100 yaşına girmesine 17 gün kala hayatını kaybetti. Menajeri ve yakın arkadaşı Jeff Witjas, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan 'Altın Kızlar
' dizisinin yıldızı White'ın evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Withas, açıklamasında, "Betty neredeyse 100 yaşına girecek olsa da ben o sonsuza kadar yaşayacak sanıyordum" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, White'ın ölümünün ardından sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak oyuncuyu "bir kültür ikonu" diye nitelendirdi. White'ın ölüm haberinin ardından hayranları, Hollywood
'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan yıldızına çiçekler ve mumlar koyarak sanatçıyı andı.