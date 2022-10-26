Atina’nın PKK yalanı deşifre oldu

Yunanıstan'ın teröre verdiği destek,bir kez daha ifşa oldu.TRT'deki habere göre,Yunanistan'daki teröryuvası, Google Haritalaruygulaması üzerindengörüntülendi. LavrionKampı, 'Mülteci kampı'kisvesiyle tanıtılıyor.Ancak kampta onlarca yıldır Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere PKK'lı teröristler yuvalanıyor. Google Haritalar uygulamasına da yansıyan Lavrion kasabasındaki terör kampı, başkent Atina'ya sadece bir saat uzaklıkta yer alıyor. Google Haritalar uygulaması da bir skandala imza atarak Lavrion'daki terör yuvasını, sözde "PKK karargâhı" adıyla gösteriyor. Uydu görüntüsü üzerinden ilerlendiğinde ise kullanıcının karşısına, duvarında PKK paçavraları bulunan bina çıkıyor. Görüntüler, Atina'nın bebek katillerine verdiği desteği bir kez daha ispatladı. Ankara, Atina'yı defalarca uyarmıştı. Ancak Yunan makamları, her seferinde Lavrion'un terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını yalanladı.