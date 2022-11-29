Avrupa-ABD çatlağı büyüyor

Yeni denklemlerin ortaya çıktığı uluslararası sistemde Avrupa ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar giderek artıyor. Ukrayna savaşının uzamasıyla Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki sorunlar derinleşiyor. Beyaz Saray ile AB ülkeleri arasındaki bir diğer kriz Çin meselesi oluyor. ABD'nin Avrupalı müttefiklerine Pekin politikaları için baskıyı artırdığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre AB içerisinde ayrıca Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler arasında da ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. "AB'nin yeni lideri" olmak için uğraştığı yorumları yapılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise tüm bunların gölgesinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. İşte AB ile ABD arasında yaşanan Çin ve Rusya çatlağının detayları:Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları kış öncesinde şiddetlenirken Avrupalı diplomatlar, ABD'nin izlediği politikayı eleştirmeye başladı. AB içerisinden üst düzey isimler Politico'ya konuştu. Habere göre Avrupa, ABD'yi savaşı kâr elde etme aracına çevirmekle suçluyor. AB yetkilileri, aşırı yüksek gaz fiyatları, silah satışları ve ticareti nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı sert şekilde eleştiriyor.İsimleri açıklanmayan Avrupalı yetkililer, AB ülkeleri acı çekerken ABD'yi savaştan ciddi bir servet kazanmakla suçladı. Üst düzey bir yetkili "Gerçek şu ki, bu savaştan en çok kazanç sağlayan ülke ABD, çünkü daha fazla gaz satıyor ve bunu daha yüksek fiyatlara satıyorlar. Bunun yanı sıra çok daha fazla silah satıyorlar" dedi. AB'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Washington'u Avrupa'nın endişelerine yanıt vermeye çağırdı.Avrupa ile ABD arasındaki bir diğer büyük kriz Çin oluyor. AB ile Washington, Ukrayna savaşı öncesinde de Pekin'e yönelik ortak bir politika geliştirememişti. Uzmanlara göre savaş sonrasında bu ayrılıklar daha da arttı.Financial Times gazetesinde dün yayınlanan habere göre Beyaz Saray yönetimi, AB ülkelerine Çin politikalarında daha sert bir tutum sergilemeleri noktasında baskılarını artırdı. Ukrayna savaşı ile NATO içerisinde ABD'nin rolünün arttığına dikkat çekilen haberde, Washington'un bu ağırlığı Çin'e karşı da kullanmaya çalıştığı belirtildi. Habere göre ABD ve AB heyetleri Çin'e karşı izlenecek potikaları görüşmek için yakın zamanda bir araya geldi. ABD'nin baskısına karşılık Avrupa içerisinde Çin ile ticari ilişkileri bozmak istemeyen ülke sayısının çok olduğu biliniyor. Öte yandan Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah gönderen ABD, Çin ile kriz yaşayan Tayvan'dan yıllar önce aldığı siparişlerini ulaştıramadı.