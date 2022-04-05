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Giriş Tarihi: 6.4.2022

Buça’da isimsizler mezarlığı

Buça’da isimsizler mezarlığı
Başkent Kiev, Irpin, Buça ve Gostomel, Rus askerlerinden tamamen temizlendi. Rus kuvvetlerin günlerdir kontrolünde olan ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Irpin ve Buça'da yaşanan insanlık dramı gözler önüne serildi. Ceset dolu sokaklar, tüyler ürperten görüntülerin ardından tüm dünya ayağa kalkarken, hayalet şehir Buça'da akaryakıt istasyonları, yaşam alanları, oteller, tatil köyleri, çocuk parkları, alışveriş merkezleri de tamamen tahrip oldu.

TOPLU GÖMÜLÜYORLAR
Kiev yakınlarındaki Buça'da Rus kuvvetlerinin geri çekilmesiyle savaşın acı yüzü de gözler önüne serildi. Çatışmalarda hayatını kaybeden ve sokak ortasında günlerce yatan sivillerin cansız bedenleri Ukrayna güçleri tarafından tek tek tespit edilerek toplanmaya başladı. Kimlikleri tespit edilen sivillerin cansız bedenleri, ceset torbalarına konularak bir kilisenin bahçesinde açılan toplu mezara gömüldü. Kimliği saptanamayanlar ise 'İsimsiz' şeklinde defnediliyor.
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Buça’da isimsizler mezarlığı
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