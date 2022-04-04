Buça’da sivillerden Türkiye’ye teşekkür

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 40'ıncı gününe girilirken, Rus kuvvetlerinin tamamen çekildiği başkent Kiev ile Irpin, Buça ve Gostomel şehirlerinde savaşın yol açtığı yaralar sarılmaya başlandı. Günlerce en şiddetli çatışmaların yaşandığı şehirler arasında bulunan Buça'da savaşın acı yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. SABAH, insanlık dramına sahne olan Buça'da şehir merkezini ve Rus kuvvetlerine ait 24 tank ile zırhlı aracın imha edilmesiyle savaşın kırılma anının yaşandığı caddeyi görüntüledi. Buça'da savaşın şiddetini ve ağır bombardımanın izlerini her adımda görmek mümkün. Akaryakıt istasyonları, yaşam alanları, oteller, tatil köyleri, çocuk parkları, alışveriş merkezleri tamamen tahrip olurken, bölgede bulunan tüm marketlerin de yağmalandığı görüldü. Aracıyla ve bisikletiyle kaçmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetmiş sivillerin sokak ortasında yatan cesetleri ise yürek parçaladı. Rus kuvvetlerine ait 24 tank ve zırhlı aracın imha edilmesiyle Ukrayna'nın Buça'da zafer ilan ettiği şehir merkezinde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki cadde, şehirdeki savaşın adeta kırılma noktası oldu. Tamamen parçalanmış tanklar ve zırlı araçların bulunduğu caddede, yerlerde patlamamış tank mühimmatları, çok sayıda tank ve top mermisi ile uzun namlulu silah mermisi kovanı görmek mümkün.Buça şehir merkezinde bulunan evler, marketler, iş merkezleri yaşanan çatışmalar nedeniyle harabeye dönerken, evlerin bahçesinde kullanılmamış molotofkokteylleri dikkat çekti. Sivil vatandaşların kendilerini savunmak için evlerinin önüne kum torbalarıyla mevzi hazırladığı, güvenlik önlemleri aldığı görüldü.Buça'nın Rus kuvvetlerinden tamamen temizlenmesiyle bölge halkı da rahat bir nefes aldı. Şehirde arama-tarama çalışmaları ile güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, günler süren çatışmaların ardından bölge halkı günler sonra sokağa çıktı. Şehirde yaşayan insanlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı yapıldı. Yapılan yardımları görüntülemek için bölgeye giden SABAH muhabirinin çelik yeleğinde bulunan ay yıldızlı Türk bayrağı amblemini gören Buça sakinleri, sevgi gösterisinde bulunup Türk gazetecilere sarılarak Türkiye'ye olan teşekkürlerini dile getirdiler.UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol kentinin kurtarılması ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" dedi.