Bucha’da zafer pozu

Rusya-Ukrayna savaşı 39'uncu gününe girerken Başkent Kiev yakınlarındaki Bucha şehri Rus ordusundan tamamen temizlendi. Şiddetli çatışmaların günlerce yaşandığı Bucha, Rus askerlerinden temizlendikten sonra ilk kez SABAH tarafından görüntülendi. Kentin girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ile alışveriş merkezi şiddetli çatışmalar sonucunda tamamen yok olurken, birçok sivil araçta çatışmalarda zarar gördü. Bucha'nın girişinde Rus askerlerine ait 17 tank ve zırhlı aracın imha edildiği, içinde bulunduğu tahmin edilen 70'e yakın askerin ise öldüğü belirlendi. İmha edilen tank ile zırhlı araçlar görüntülenerek kayıt altına alındı. Ukrayna askerleri ise imha edilen Rus tanklarının üzerine çıkarak zafer pozu verdi. Bölgede mayın bulunma ihtimaline karşı detektör ile mayın taraması yapıldı. Şehre giriş çıkışlarda yoğun önlemler alındı.Bucha'nın Rus askerlerinden tamamen temizlendiğini duyan bölge halkı, şehre akın etti. Vatandaşlar, Ukrayna askerlerini tebrik ettiler. Çok sayıda Rus ve Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, evleren harabeye döndüğü, sivil araçların büyük zarar gördüğü Bucha savaşın acı yüzünün adeta canlı kanıtı oldu.UKRAYNA'NIN Harkov şehrindeki bir Rus birlik, Ukraynalı siviller tarafından kendilerine hediye edilen kekler nedeniyle zehirlendi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 2 Rus askerinin öldüğü, 24'ünün ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi.UKRAYNA, Kiev bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna birliklerinin ilerlemesi ile Rusya'nın kayıpları net bir şekilde ortaya çıktı. Rus zırhlı araçlarının ve tanklarının paramparça olduğu ve yollara saçıldığı görüldü. Bölgeden gelen görüntüler 'Putin'in tank mezarlığı' olarak nitelendirildi.UKRAYNA ordusu, başkent Kiev'i de kapsayan bölgenin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini kaydetti. Ancak Ruslar çekilirken geride bıraktıkları tüyler ürpertti. Irpin yakınlarındaki harabeye dönen Bucha'da sokaklar cesetlerle dolu. Bucha belediye başkanı kentte 300'den fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi. Bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlı olduğu belirtildi. Sosyal medyada, sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü ve kuyulara atıldığına dair fotoğraflar paylaşıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da, Rusya'yı Bucha'da savaş suçu işlemekle suçladı.UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yayınladığı video mesajda ülkedeki son gelişmelere dair açıklamla yaptı. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçladığını belirtti. "Batı, bize yeterince füze savunma siste- mi vermedi" diyen Zelenski, ülkenin kuzeyinde ise Rus güçlerin çekilmeye başladığını söyledi. Zelenski, "Çekilme yavaş ama dikkate değer. Bazı yerlerden çatışmalar ile söküp atılıyorlar" dedi.RUSYA, Ukrayna'daki saldırılarına devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki en stratejik liman kenti Odessa'ya sabah saatlerinde yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Bu sabah havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa yakınlarında Mıkolayiv yönünde Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan 1 petrol rafinerisi ve 3 akaryakıt deposu yok edildi" açıklamasında bulundu. Öte yandan daha önce Ukrayna'nın saldırısına uğradığı iddia edilen Rusya'nın Belgorod kentinde iki ayrı patlama yaşandı.Reuters'ın haberine göre, Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi.UKRAYNA'NIN Mariupol kentiyle ilgili belgeseliyle tanınan Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius öldürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın bilgi ajansı sosyal medyada yaptığı duyuruda, 46 yaşındaki yönetmenin Mariupol'dan ayrılmaya çalışırken Rus güçler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda "Tüm dünyada iyi tanınan, Rusya'nın işgalindeki Ukrayna'da tüm tehlikelere rağmen son ana dek çalışan yaratıcı bir ismi kaybettik" dedi.