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Giriş Tarihi: 10.2.2022 15:35 Son Güncelleme: 10.2.2022 15:38

Canlı yayında öyle bir gaf yaptı ki! ABD'li senatör sosyal medyanın diline düştü

DHA
Canlı yayında öyle bir gaf yaptı ki! ABD’li senatör sosyal medyanın diline düştü

ABD senatosunun Cumhuriyetçi Senatörü Marjorie Taylor Green canlı bağlantı ile katıldığı programda çok konuşulacak bir gafta bulundu. Green’in ‘Gestapo Polisi’ demek isterken soğuk İspanyol çorbasının adını telaffuz ederek ‘Gazpacho Polisi’ dediği anlar ABD ve dünya gündeminde hızla çeşitli şakalara konu oldu, sosyal medyada 6 milyonun üzerinde seyredildi.

Senatör Marjorie Taylor Green'in ABD ve dünya gündeminde hızla çeşitli şakalara konu olan gafı, sosyal medyada 6 milyonun üzerinde seyredildi. One America News Network kanalındaki haber programına konuk olan Green, ABD Senatosu Sözcüsü Demokrat Parti Senatörü Nancy Pelosi'nin başkent Washington'da herkesi izlettirdiğini ve kayıt altına aldırdığını bir 'benzetmeyle' ifade etmek istedi.

Nazi Almanya'sında istihbarat görevi yapan Gestapo polisi kelimesini kullanmak isteyen Green, canlı yayında gaf yaparak 'Gazpacho Polisi' kelimesini kullandı. İspanya'da yapılan ve soğuk servis edilen sebze çorbası Gazpacho, sosyal medyada hızlıca popüler olurken dünya basınına manşetten girdi.

Senatörün 'Gestapo' yerine İspanyol çorbası 'Gazpacho' gafı dünya gündeminde | Video

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Green canlı yayında "Nancy Pelosi'nin gazpacho polisi Kongre üyelerini gözetliyor, yaptığımız yasama çalışmalarını gözetliyor, personelimizi gözetliyor ve Amerikan vatandaşlarını gözetliyor" dedi. Dünya çapında bir anda gazpacho polisi kelimesi popüler olurken Green'in canlı yayın videosu 6 milyondan fazla görüntülendi.

ABD'nin ünlü politika yazarı, gazeteci Jake Sherman "MTG, Nancy Pelosi'nin bir 'Gazpacho polisi' sahibi olduğunu söyledi. Gazpacho soğuk bir domates çorbasıdır. Gestapo, Nazi polis gücüdür. Bunların hiçbiri doğru değildir" dedi.

"YASADIŞI BİR ŞEKİLDE GÖZETLEYENLERE ÇORBA YOK"

Senatör Green, kendi gafıyla ilgili tweet atarak "Kongre Üyelerini yasadışı bir şekilde gözetleyenlere çorba yok" ifadelerini kullandı.

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Canlı yayında öyle bir gaf yaptı ki! ABD'li senatör sosyal medyanın diline düştü
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