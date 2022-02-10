Canlı yayında öyle bir gaf yaptı ki! ABD’li senatör sosyal medyanın diline düştü

Senatör Marjorie Taylor Green'in ABD ve dünya gündeminde hızla çeşitli şakalara konu olan gafı, sosyal medyada 6 milyonun üzerinde seyredildi. One America News Network kanalındaki haber programına konuk olan Green, ABD Senatosu Sözcüsü Demokrat Parti Senatörü Nancy Pelosi'nin başkent Washington'da herkesi izlettirdiğini ve kayıt altına aldırdığını bir 'benzetmeyle' ifade etmek istedi.