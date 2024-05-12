CENTCON açıkladı! Aden Körfezi ve Kızıldeniz’de Husiler tarafından fırlatılan 4 İHA imha edildi

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran destekli Husiler 10 Mayıs günü saat 20.45 sularında Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi üzerine bir insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bir koalisyon uçağı İHA'ya başarılı bir şekilde müdahale etti. ABD, koalisyon ya da ticari gemiler tarafından herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir.

Daha sonra, 11 Mayıs'ta yaklaşık 04.30 ile 04.45 arasında, ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) kuvvetleri, İran destekli Husiler tarafından Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz üzerinde fırlatılan 3 İHA'yı başarıyla imha etti" denildi.