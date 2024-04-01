Ceset kokusu her yerde

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride yüzlerce ölü bırakarak çekildi. Hastaneye sığınan 400 Filistinliyi katleden İsrail, böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktı, poliklinik binasını da yıktı. Al Jazeera'ya konuşan Şifa Hastanesi'nden bir hemşire "Kuşatma sırasında hastaları tedavi etme imkânımız yoktu... Onları tedavi edemedik ya da gömemedik. Ceset kokusu her yeri doldurdu" dedi.Şifa Hastanesi'nde 16 yıl çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert ise "Şifa, İsrail tarafından ölüm evine dönüştürüldü" dedi. Hamas, bölgede İsrail'in elleri bağlı şekilde canlı olarak gömdüğü insanların cenazelerinin bulunduğunu duyurdu.