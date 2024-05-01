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Giriş Tarihi: 1.5.2024 13:36 Son Güncelleme: 1.5.2024 13:50

Çin'de büyük facia! Otoyol çöktü: 24 ölü var

Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İHA
Çin’de büyük facia! Otoyol çöktü: 24 ölü var

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların etkisi altındaki Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde yer alan bir otoyol çöktü. Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.10 sıraların Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çöktüğü, 18 aracın mahsur kaldığı belirtildi.

Olayda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, arama kurtarma operasyonuna 500'den fazla personel katıldığı öğrenildi.

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Çin'de büyük facia! Otoyol çöktü: 24 ölü var
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