CNN: Erdoğan’ın bir sonraki hedefi İstanbul

Dünya medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle biten seçimlere ilgisi sürüyor. ABD merkezli CNN International'da yayınlanan bir analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki seçimi kazanmasının ardından bir sonraki hedefinin ne olduğu yazıldı. Habere "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı zaferinden sonra İstanbul'u geri almaya niyetli" başlığı atıldı. Seçim sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da destekçilerine yaptığı ve 10 ay sonraki yerel seçimleri işaret ettiği konuşmasından "Şimdi önümüzde 2024 var. İstanbul'u kazanmaya hazır mısınız? Öyleyse durmak yok" şeklindeki kesitlere yer verilen haberde İstanbul, "Erdoğan için stratejik ve kişisel bir mücevher" olarak tanımlandı. Erdoğan'ın 10 ay sonraki seçimde kenti geri almak için çalışmalara şimdiden başladığı belirtilen yazıda mega kentin önemine ve tarihine de vurgu yapıldı. Haberde İstanbul için "Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, bugün Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri. Ülkenin ekonomik güç merkezi ve yaklaşık 16 milyon kişiye, yani Türk seçmeninin dörtte birine ev sahipliği yapıyor" ifadelerine yer verildi.