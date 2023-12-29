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Giriş Tarihi: 29.12.2023 04:26

Dünya rekorunu kırdı! Ünlü şefe tebrik yağıyor

Ugandalı Şef Dorcus Mirembe, yaklaşık 125 saat boyunca aralıksız yemek pişirerek Guinness Dünya Rekorunu kırdı. Rekorunu 31 Aralık'a kadar taşımayı hedefleyen Mirembe'ye sosyal medya üzerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi

AA
Dünya rekorunu kırdı! Ünlü şefe tebrik yağıyor

Ülkesinde "Mama D" olarak tanınan Dorcus Mirembe, 23 Aralık'tan bu yana sürdürdüğü en uzun süre yemek pişirme rekorunu 31 Aralık'a kadar taşımayı hedefliyor.

Haberin yapıldığı saate kadar yaklaşık 125 saati geride bırakan Mirembe, Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi İrlandalı şef Alan Fisher'ın 119 saatlik rekorunu geçmiş oldu.

Ülkedeki çok sayıda siyasetçi ve tanınmış kişi Mirembe'ye sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yolladı.

Şef Mirembe, ülkesinin zengin mutfağının rekoru kırmak için kendisine ilham olduğunu, geleneksel yemekleri tüm dünyaya göstermek istediğini söyledi.

Guinness Dünya Rekorları gözlemcilerinin Mirembe'nin rekorunu resmi olarak duyurması bekleniyor.

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Dünya rekorunu kırdı! Ünlü şefe tebrik yağıyor
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