Erdoğan görüşmesi sonrası İsrail’den flaş Mescid-i Aksa kararı

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar sonrası Mescid-i Aksa'nın Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatıldığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.
Haberlerde, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 2 hafta sonra Ramazan Bayramı'nın ardından girişlerine yeniden izin verileceğini aktarıldı. Haberde, polisin her yıl Ramazan ayının son birkaç günü Mescid-i Aksa'ya gayrimüslimlerin ziyaretine kapattığı hatırlatılarak, söz konusu kısıtlamanın süresinin yıldan yıla değiştiği aktarıldı.