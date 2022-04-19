Erdoğan görüşmesi sonrası İsrail’den flaş Mescid-i Aksa kararı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının İslam aleminde haklı tepkilere neden olduğunu belirtmişti.Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır. Bu hassas dönemde Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz" demişti.Öte yandan İsrail güçlerinin 15 ve 17 Nisan'da Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması sonrası yaklaşık 170 kişi yaralanmıştı.