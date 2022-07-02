Ermenistan sınırı diplomatik süreci bekliyor

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci işliyor. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar bölgenin kaderini değiştirecek nitelikte görülüyor.Ermenistan'ın başkenti Erivan'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan Iğdır Alican Sınır Kapısı ise uzun yıllar siyasi olaylardan dolayı tamamen kapalı. Zor günler geçiren Ermenistan'ın bu kapıyla özellikle tedarik anlamında ciddi kazançlar sağlarken Türkiye, Türk cumhuriyetlerine transferlerde yeni bir güzergâha sahip olabilir. Kapının bulunduğu ilçede yaşayanlar, Karabağ sorunun çözüme kavuşmasıyla sınır kapısının açılmasına eski düşüncelerini bir tarafa bırakarak olumlu bakıyor. Sınır noktasına giden SABAH, vatandaşların nabzını tuttu.Sürecin bölge ticaretine katkı sağlayacağını söyleyen köylüler, tarımsal alanda da işbirliklerinin doğacağını ifade etti. Orta Alican köyünde 15 yıldır muhtarlık yapan Kenan Önal, arazilerin de değerleneceğini söyledi. Karakoyunlu ilçesine yaşayan 80 yaşındaki Şahin Zebze ise sınır kapısının yıllar önceki halini anlattı. Baykan "Sınırdan Türkiye'ye yürüyerek gelirlerdi. Ama gelenler Ermeni olduklarını söylemezlerdi" dedi.Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin görüşmelere dün de devam edildi. Türkiye adına Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 4'üncü görüşme için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke sınırının üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine de açılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin başlatılması üzerinde mutabakata varıldığı bildirildi. Taraflar normalleşme sürecinin önkoşulsuz sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını vurguladı. ANKARA