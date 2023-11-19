Festival saldırıyla ilgili flaş iddia: İsrail helikopterleri kendi halkını vurdu

İsrail'in Haaretz gazetesi, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti. Gazete, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın Gazze'den 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı güvenlik değerlendirmesiyle ilgili bilgi verdi. Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi. Haberde "Polise göre festivalde 364 kişi İsrail Apaçi helikopterlerinden açılan ateşle öldürüldü" ifadelerine yer verildi. Yedioth Ahronoth gazetesi de İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin 7 Ekim'de festival alanına ateş açtığı anların görüntülerini yayımlamıştı. Hamas'tan yapılan açıklamada bu olayın İsrail'in Gazze'deki soykırımı gerekçelendirmek için uydurduğu yalanları deşifre ettiği belirtildi. AA