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Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:00

Filipinler’de sel felaketini bilançosu artıyor

AA
Filipinler’de sel felaketini bilançosu artıyor

Filipinler'de geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 98'e yükseldi.

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi. Yetkililer, 27 Ekim'den bu yana sel ve heyelanlarda 98 kişinin yaşamını yitirdiğini, can kayıplarının yarısından fazlasının Maguindanao şehrinde yaşandığını bildirdi.

Nalgae tropik fırtınasının yol açtığı hasar Maguindanao'da ciddi boyutlara ulaşırken şehirdeki sel ve heyelanlarda 53 kişi öldü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

80 ila 100 kişinin toprak altında kaldığı düşünülen Maguindanao'nun Kusiong köyünde ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu ve polisin katıldığı kurtarma çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor.

Nalgae fırtınası yaklaşık 2 milyon kişiyi etkilerken 975 binden fazla Filipinli evini terk etmek zorunda kaldı. Kötü hava koşulları nedeniyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda (NAIA) 100'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, televizyon kanallarında yayımlanan konuşmasında, kayıplarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek "Daha iyisini yapmalıydık. Su hacminin bu kadar büyük olacağını tahmin edemediğimiz için insanları uyaramadık ve sonrasında yaklaşan taşkınlara karşı onları tahliye edemedik." ifadelerini kullanmıştı.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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Filipinler’de sel felaketini bilançosu artıyor
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