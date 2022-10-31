Filipinler’de sel felaketini bilançosu artıyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, televizyon kanallarında yayımlanan konuşmasında, kayıplarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek "Daha iyisini yapmalıydık. Su hacminin bu kadar büyük olacağını tahmin edemediğimiz için insanları uyaramadık ve sonrasında yaklaşan taşkınlara karşı onları tahliye edemedik." ifadelerini kullanmıştı.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.