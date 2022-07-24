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Haberler Dünya Haberleri Fransa'da siyahi kadınlara ırkçı müdahale! Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi
Giriş Tarihi: 24.7.2022 15:17 Son Güncelleme: 24.7.2022 15:27

Fransa'da siyahi kadınlara ırkçı müdahale! Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi

AA
Fransa’da siyahi kadınlara ırkçı müdahale! Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli 3 kadın rezervasyon yaparak gittikleri restoranın kapısından çevrildi. Olay anının görüntüsü ise sosyal medyada infial yarattı. Tepkilerin ardından restorandan bir özür açıklaması gelirken Paris savcılığı olayla ilgili ön soruşturma başlattı. Sanatçılardan ise restorana boykot çağrısı geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli müşterilerini kapıdan çeviren restoran yönetimi hakkında savcılığın ön soruşturma açtığı belirtildi. Le Parisien gazetesinin haberine göre, Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. Bölgesinde bulunan Champs-Elysees Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana rezervasyon yaptırdı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kadınların akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde gece kıyafetleri olmadığı bahane edilerek içeri girmelerine izin verilmemesi, olaya ait video sosyal medyada yayılınca tepki gördü. Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayımladı.

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı. Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.

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RESTORANA BOYKOT ÇAĞRISI

Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.

2020 GÖRÜNTÜLERİ

Fransa'da da 2020'de yine Chapms-Elysees'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı. Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.

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Fransa'da siyahi kadınlara ırkçı müdahale! Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi
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