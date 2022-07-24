Fransa’da siyahi kadınlara ırkçı müdahale! Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli müşterilerini kapıdan çeviren restoran yönetimi hakkında savcılığın ön soruşturma açtığı belirtildi. Le Parisien gazetesinin haberine göre, Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. Bölgesinde bulunan Champs-Elysees Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana rezervasyon yaptırdı.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Kadınların akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde gece kıyafetleri olmadığı bahane edilerek içeri girmelerine izin verilmemesi, olaya ait video sosyal medyada yayılınca tepki gördü. Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayımladı.
ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı. Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.
Medeniyetin sözde başkenti Fransa'da siyahi kadınlar restoranta alınmadı | Video
RESTORANA BOYKOT ÇAĞRISI
Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.