Fransa’da siyahi kadınlara ırkçı müdahale! Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı. Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.

Medeniyetin sözde başkenti Fransa'da siyahi kadınlar restoranta alınmadı | Video

RESTORANA BOYKOT ÇAĞRISI

Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.