Güney Afrika’dan Hollanda’ya giden 61 kişi pozitif çıktı

Hollanda'da Güney Afrika'dan iki uçakla Amsterdam'a gelen ve korona virüs testi pozitif çıkan 61 kişi karantinaya alındı. Yolcuların Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyon "Omicron" ile enfekte olup olmadığı araştırılıyor.

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu Omicron, tüm ülkeleri alarma geçirdi.

OMICRON İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, cuma günü Güney Afrika'dan iki uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yaklaşık 600 yolcunun teste tabi tutulduğunu, 61'inin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Schiphol Havalimanı'na gelen ve test sonucu pozitif sonuçlanan yolcuların otelde karantinaya alınacağı aktarıldı. Açıklamada, "Vakaların, Omicron olarak adlandırılan yeni mutasyon türü olup olmadığını araştırıyoruz" denildi.

Hollanda hükümeti, gece saatlerinde Güney Afrika'dan tüm uçuşları durdurmuştu. Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, halihazırda Hollanda'ya gelmekte olan yolcuların varışta test ve karantinaya tabi tutulacağını ifade etmişti.