Havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yolun kenarındaki kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Alana çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çarpmanın ardından uçağın motorundan dumanların yükseldiği görüldü.