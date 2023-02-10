Hollanda, Bosna, Karadağ ve Sırbistan’da gıyabi cenaze namazı

Hollanda'daki tüm camilerde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, yaralılar için dua edildi, depremzedeler için bağış toplandı.

İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) ve Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı olan ve ülke genelindeki tüm camilerde afet ve deprem konulu hutbeler okundu.

Rotterdam kentindeki IGMG Güney Hollanda Bölgesine bağlı İskender Paşa Camisi'nde okunan hutbede, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin yüreğini yaktığı belirtildi.

Hutbede, "Bugün en önemli sorumluluğumuz afetzede insanlarımızın yardımına koşmaktır. Zira vakit dayanışma vaktidir, vakit kardeşlik vaktidir, vakit yardım vaktidir." vurgusu yapıldı.

Depremzedeler için yapılan bağış kampanyalarına yardımda bulunan herkese teşekkür edilen hutbede, "Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar dileriz. Allah Teala tüm insanlığı benzer felaketlerden muhafaza buyursun." denildi.

HDV'ye bağlı camilerde okunan hutbede de "Zaman, yardımlaşma ve dayanışma zamanıdır. Yaraları sarmak için hayırda yarışma, kenetlenme ve yapacağımız infaklar ile şükretme zamanıdır. Kardeşlerimize kucak açma, hüzün, keder, acı ve ızdıraplarına ortak olma zamanıdır." mesajı verildi.

Hutbede, Hz. Muhammed'in "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı sıkıntısından kurtarırsa, Allah da onu kıyamet günü bir sıkıntısından kurtarır." hadisi hatırlatıldı.

Ülkedeki kiliselerde ise cuma namazının olduğu vakitte depremzedelere dayanışma için çanlar çalındı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'te cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katılırken, "asrın felakati" olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde, cuma hutbesini okuyan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, "Bugünlerde, 6 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı deprem manzaralarını tarifsiz bir acı ve şaşkınlıkla izliyoruz. Bazı tahminlere göre bu, on üç milyonluk bir nüfusu doğrudan etkileyen benzeri görülmemiş bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Kavazovic, Bosna Hersekli Müslümanları dost Türk halkı için dua etmeye davet ederek Türkiye'ye dünyanın her yerinden taziye mesajlarının geldiğini kaydetti.

Bosna Hersek'in Srebrenista şehrindeki Çarşı Camisi'nde de cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çarşı Camisi imamı Ahmed Hrustanovic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki mağdurlar için para yardımı topladıklarını belirterek, "Bugün, sadece Çarşı Camisi'nde Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 1700 avro toplandı. Srebrenitsa'dan Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizi sevgiyle." ifadesini kullandı.

KARADAĞ

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın genelinde bulunan camilerde de depremlerde hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkent Podgorica'daki tarihi camide, yüzlerce kişinin katıldığı gıyabi cenaze namazını kıldıran Podgorica İmamı Dzemo Redzematovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadağ İslam Birliği Meşihatı'nın depremlerden etkilenenlerin yanında olduğunu söyledi.

SIRBİSTAN

Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu Novi Pazar şehrinde de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Novi Pazar'daki Lejlek Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Namaz sonrası konuşan, cami cemaatinden Mursel Dupljak, gözyaşlarını tutamazken, "Çaresizim, konuşacak kelime bulamıyorum. Allah'a dua edip, sabretmekten başka yapacak birşey yok. Yıkıntınların altına kalan çocuklara bakıyorum, diyecek söz bulamıyoruz." diye konuştu.

Sevala Skrijelj, Türkiye'de akrabalarının olduğunu söyleyerek, gözyaşlarına hakim olamadığını kaydetti.

Ervin Dukic, "Bu büyük bir imtihan, Türkiye'nin yanındayız." ifadesini kullandı.

Basar Plojovic de Türkiye ve Suriye'nin yanında olduğunu belirterek 300 mont bağışladığını ifade etti.

Dulsuma Bihorac, "Canım çok yanıyor, olanları televizyondan izliyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olup, katkıda bulunuyoruz." dedi.

Diğer bir Novi Pazarlı Dzanan Vejsilovic de insanları Türkiye ve Suriye'ye yardım etmeye çağırdı.

Söz konusu ülkelerdeki tüm camilerde, namaz sonrası depremzedeler için yardım toplandı.