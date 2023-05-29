İspanya’da yerel seçimlerden muhalefetteki sağ partiler güçlenerek çıktı

İçişleri Bakanlığının resmi seçim sonuçlarını açıkladığı internet sitesinin çökmesinden dolayı veri akışında zorluklar yaşansa da açılan sandıkların yüzde 77'sine göre, ülke genelinde en fazla oyu mevcut durumda ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) aldığı görüldü.

Buna göre yerel seçimlerde PP yüzde 30,60, sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yüzde 28,65, muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisi yüzde 7,6 oy oranı çıkardı.

2019'daki son yerel seçimlerde PSOE yüzde 29,26, PP yüzde 22,23, Vox ise yüzde 2,9 oy almıştı.

PP, mevcut durumda iktidarda olduğu Madrid'de özerk yönetim parlamentosunda mutlak çoğunluğu yakalarken belediye başkanlığı için de en fazla oyu aldı.

Ülkenin önemli özerk yönetimlerinden olan ve mevcut durumda PSOE'nin iktidarda olduğu Valensiya özerk yönetiminin de olası bir PP-Vox koalisyonunda el değiştirmesi öngörülüyor.

Yerel seçimlerden çıkacak sonucun İspanya'da yıl sonunda yapılacak genel seçimlere de ışık tutması bekleniyor.

ETA ÜYELERİNİ ADAY GÖSTEREN EH BİLDU OYLARINI ARTIRDI

Ayrıca bu seçimlerde terör örgütü ETA ile bağlantılı olduğundan geçmişte hüküm giymiş 37 kişiyi aday listesine koyan EH Bildu partisi de oylarını büyük ölçüde artırdı.

EH Bildu, Bask bölgesinin başkenti olan Vitoria'nın tarihinde ilk defa en fazla oyu alan siyasi parti olarak 1. sıraya çıktı.

Seçimlerde en fazla merak edilen Barselona'da ise son iki seçimde başarı elde eden mevcut belediye başkanı ve "Barcelona en Comu" partisinin adayı Ada Colau'nun geride kaldığı görüldü.

Barselona'da başa baş geçen yarışta Katalonya için Birlik partisinin adayı ve eski belediye başkanı Xavier Trias 11, Katalonya Sosyalist Partisi adayı Jaume Collboni 10, Ada Colau ise 9 meclis üyesi çıkardı.

Diğer yandan resmi olmayan açıklamalara göre, seçimlere katılım, 2019'daki son yerel seçimlere göre 1 puan artışla yüzde 66 civarında gerçekleşti.

Seçimlere katılımın en düşük olduğu yer, posta yoluyla kullanılan oyların bazı siyasi partilerce satın aldığının tespit edildiği yolsuzluk iddialarının ortaya çıktığı Kuzey Afrika'da Fas sınırında bulunan Melilla kenti (yüzde 35'in altında) olarak öne çıktı.

Melilla'da PP mutlak çoğunluğu elde etti.