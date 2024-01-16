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Giriş Tarihi: 17.1.2024

İsrail’den itiraf: Hamas yenilgiden çok uzak

İsrail’den itiraf: Hamas yenilgiden çok uzak
İsrailli yetkililer, Gazze'yi süresiz işgal planından çark etmeye devam ediyor. Savunma Bakanı Yoav Gallant da İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ni Filistinlilerin yöneteceğini söyledi. İsrail işgal ordusu ayrıca Gazze'de "yoğun evreyi" sonlandırdıklarını açıkladı. Savaş Kabinesi ise birbirine girdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gallant'ın konuşmadığı iddia edildi. Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar da Hamas'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti.
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İsrail’den itiraf: Hamas yenilgiden çok uzak
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