İsrail’in işgalci olduğu BM raporuyla kanıtlandı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in saldırıları nedeniyle tahliye edilmesini istediği yerlerin Gazze Şeridi'nin yüz ölçümünün üçte ikisine denk geldiğini bildirdi. OCHA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze'de "tahliye edilmesini" istediği yerlerin yüz ölçümünün 246 kilometrekareye ulaştığı belirtildi.
Bunun da yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip Gazze'nin yüz ölçümünün üçte ikisini oluşturduğuna dikkati çekildi. İsrail'in tahliye edilmesini istediği yerlerde 7 Ekim'den önce 1,78 milyon Filistinlinin ikamet ettiği, bunun da Gazze'nin nüfusunun yüzde 77'sine denk geldiği ifade edildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den sonra Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği güney ve orta kesimlere gitmelerini istemişti.
Saldırılar nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler zorla yerlerinden edilmişti. İsrail ordusu, Aralık 2023'te daha önce "güvenli olduğunu" ileri sürdüğü güneydeki Han Yunus ve Gazze'nin orta kesimlerine de kara saldırıları başlatmıştı.
Bu saldırıların ardından kuzeyde zorla yerinden olan Filistinlilerin de aralarında olduğu binlerce sivil tekrar sığındıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştı.
YENİ HEDEFLERİ REFAH
Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı. İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.
Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.