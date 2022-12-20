‘İsveç, güzel sözler yerine somut adım atsın’

İsveç'teönceki gün alınan tartışmalı kararın yankıları sürüyor. Diplomasi masasında her fırsatta ülkelerindeki teröristlerin Türkiye'ye iadece edileceğine dair söz veren İsveç'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi ise reddedilmişti. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi. Strömmer, firari Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin gayet açık olduğunu belirterek "(İsveç'te yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi) Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz. Somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.