İsviçre tespit etti! Belçika merkezli 2 kanaldan teröre destek

İsviçre, Fransa ve Norveç merkezli 11 şirketin, terör örgütü PKK/KCK'yı destekleyici yayın yapan Belçika merkezli 2 televizyon kanalına reklam verdiği belirlendi.

TOPLAMDA 11 ŞİRKET

Güvenlik güçleri, PKK/KCK'nın finansal kaynaklarının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 3 Avrupa ülkesinden terör örgütüne sağlanan desteği belirledi. Yapılan çalışmalar kapsamında İsviçre merkezli 8, Fransa merkezli 2 ve Norveç merkezli 1 olmak üzere toplam 11 şirketin, PKK/KCK güdümünde yayın yapan Belçika merkezli 'Medya Haber TV' ile 'Sterk TV'ye reklam verdiği belirlendi.