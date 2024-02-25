Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya'da markette dehşet! Bıçaklı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.2.2024 11:16

Japonya'da markette dehşet! Bıçaklı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı

Japonya'nın Sapporo şehrindeki bir markete giren erkek bir şüpheli, ekmek bıçağıyla 3 çalışanı yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

İHA
Japonya’da markette dehşet! Bıçaklı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yerel saatle 06.50 sıralarında Sapporo şehrindeki bir markete giren erkek bir şüpheli, ekmek bıçağıyla 3 çalışanı yaraladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 43 yaşındaki saldırgan Hirotaka Miyanishi cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 40'lı yaşlarındaki bir erkek market çalışanı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da markette dehşet! Bıçaklı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA