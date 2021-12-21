Japonya’dan felaket senaryosu: 9 üstü deprem meydana gelirse...

Hükümete deprem konusunda danışmanlık yapan uzman kurulu tarafından yapılan bir araştırma, şiddetli bir depremin çok sayıda can kaybına ve yıkıma neden olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre, felaket senaryosunun gerçekleşmesi halinde 20 metreyi aşan tsunami dalgaları kıyı kesimleri vurabilir. Uzmanlar, ülkenin kuzeydoğu kıyılarındaki iki derin deniz çukurundan birinde büyük bir deprem meydana gelmesi halinde ise yaklaşık 200 bin kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

20 METREDEN YÜKSEK DEPREMLERİ TETİKLEYEBİLİR

Kuril Adaları'nın güneyindeki sulardan Hokkaido'ya kadar uzanan Chishima Çukuru'nda meydana gelecek 9.3 büyüklüğünde bir depremin 20 metreden yüksek dalgaları tetikleyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, Hokkaido'nun doğu bölgelerini vuracak tsunami nedeniyle 100 bin kadar insanın hayatını kaybedebileceğini belirtirken ülkede 84 bin yapının yıkılmasının da beklendiğini açıkladı.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Hokkaido'nun güneyindeki sulardan Iwate Eyaletine kadar uzan Japon Oyuğunu da mercek altına alan bilim insanları, bölgede meydana gelebilecek 9.1 şiddetindeki bir depremin ise Tohoku bölgesi ve Hokkaido'nun bazı bölgelerine ulaşacak 10 metrelik tsunamiye yol açabileceğini belirtti. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda 199 bin kişinin ölebileceğini tahmin eden heyet, 220 bin binanın ise tamamen yıkılabileceğini ön gördü. Ayrıca riskli iki bölgede benzer bir mega depremin kışın meydana gelmesi halinde ise yaklaşık 65 bin kişinin donma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı ifade edildi. Uzmanlar, kapsamlı afet önleme tedbirlerinin yürürlüğe konması durumunda muhtemel ölüm oranının yaklaşık yüzde 80 azaltılabileceğinin ise altını çizdi.

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali kazası yaşanmış, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti.