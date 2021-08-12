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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Kaddafi’nin oğlu için yakalama emri verildi

Kaddafi’nin oğlu için yakalama emri verildi
Libyalı makamlar "cinayetlere karışmak ve paralı asker kullanmak" suçları nedeniyle devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması için emir çıkardı. Kararda, "askeri ve güvenlik teşkilatlarının, yetkileri dahilindeki bölgelerde mezkur şahsın (Seyfülislam) bulunması için bu emri uygulamalarına izin verildiği" kaydedildi. Kararın, "Trablus'a yönelik sözde Onur Operasyonu saldırıları sırasında Rus uyruklu paralı askerler (Wagner Grubu) tarafından işlenen cinayetlerle ilgili dava dosyasına ilişkin yürütülmekte olan cezai soruşturmalara dayandığını" açıklandı..
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Kaddafi’nin oğlu için yakalama emri verildi
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