Kanada’da bataklık çevresinde 6 ceset bulundu

Akwesasne Mohawk Polis Teşkilatının açıklamasına göre, 6 cesedin ilkine, dün yerel saatle 17.00 civarında rastlandı.

Bataklık çevresinde bulunan cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kişilerin nasıl öldürüldüklerinin belirlenmesi için otopsi sonuçları beklenirken cesetlerin, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere ait olup olmadığı araştırılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kara sınırından Kanada'ya geçen düzensiz göçmenlerin, ABD'ye iade edilmesi konusunda anlaşmıştı.

İki ülke liderinin Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması'na ek olarak imzaladıkları mutabakat gereği, daha çok New York'un kuzeyinden Quebec'e geçen düzensiz göçmenler, "25 Mart 2023 itibarıyla" ABD polisine teslim edilmesi kararı alınmıştı.

SON ZAMANLARDA KANADA'YA YASA DIŞI GEÇİŞLER ARTTI

Kanada, son zamanlarda yasa dışı geçişlerin artmasından rahatsızlığını dile getiriyordu.

Kanadalı yetkililer, geçen yıl New York'un kuzeyindeki arazilerden Kanada'ya 39 binden fazla düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan geçtiğini ve bu geçiş noktalarının kapatılması gerektiğini belirtmişti.

ABD basınında, söz konusu düzensiz göçmenin çoğunun Meksika sınırından geçerek otobüslerle New York'a götürüldüğü, bunların bazısının da Kanada'ya geçmeyi tercih ettiği kaydedildi.