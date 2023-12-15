Katil İsrail’in saldırılarında Al Jazeera kameramanı hayatını kaybetti

Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, Han Yunus'taki Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanan Gazze'deki kameramanı Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"GÜNDE YAKLAŞIK 3 SAAT UYUYABİLİYORUM"

Sosyal medyada, Ebu Dakka'nın, Ferhane Okulu yakınında son çekimleri sırasındaki görüntüleri yer aldı.

Burada, Ebu Dakka'nın uykusuz hali dikkati çekerken bir gazeteci arkadaşının kendisine, ne zamandan beri uyumuyorsun sorusuna Ebu Dakka, "Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum." cevabını vererek, tüm basın mensubu arkadaşlarına sağlık ve afiyette kalmaları temennisinde bulunduğu görülüyor.

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Elinden, kolundan, omzundan ve karnından yaralanan Dahduh, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırılırken, Ebu Dakka'nın sığındığı okul ve okulun olduğu bölge İsrail güçlerince kuşatılmıştı.

Kanaması olduğu halde yere uzanmış halde saatlerce bekleyen Ebu Dakka'nın olduğu bölgeye düzenlenen saldırılar nedeniyle ambulanslar girememiş ve gazeteci hastaneye nakledilememişti.