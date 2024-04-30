Kerkük’te tarihi Osmanlı Köprüsü onarıldı

DAKUK TAŞ KÖPRÜSÜ, OSMANLI MİMARİSİNİN ŞAHESERLERİNDEN BİRİ

Kerküklü Tarihçi ve Araştırmacı Necat Kevseroğlu, Osmanlı Köprüsü'nün bundan 141 yıl önce İstanbul'dan gelen Türk mühendisleri tarafından yapıldığını belirtti.

Köprünün Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden biri olduğunu ifade eden Kevseroğlu, dönemin tanınmış Kerküklü inşaat ustalarının da bu mimarı yapının inşaatında görev aldığını ifade etti.

Tarihi köprünün sağlamlığının yanı sıra zamanın kurallarına göre inşa edildiği bilgisini veren Kevseroğlu, köprünün 12 gözünün yılın 12 ayına, 365 metre olan köprü uzunluğunun yılın 365 gününe ve 7 metrelik eninin ise haftanın 7 gününe işaret ettiğini aktardı.