Kiev savaşmaya hazır

RUSYA, Ukrayna
şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Başkent Kiev
yakınlarında iki benzin istasyonu hedef alındı. Şehirde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil öldü. Açılan insani koridorlardan sadece cumartesi günü 13 bine yakın kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Savaşın sürdüğü bölgelerde önceki gün açılması öngörülen 14 insani koridorun 9'u kullanılabildi. Başkent Kiev'deki savaş hazırlığı ise sürüyor. Sokaklar barikatlarla kapanıyor. Sivillere Molotof atma eğitimi veriliyor. Rusavinka Mahallesi Sivil Savunma Direnişi Komutanı Heorhi, "Tüm gücümüzle Ukraynayı savunacağız. Rus Ordusunu Kiev'e sokmayacağız. Rusları buraya yaklaştığına pişman edeceğiz. Her bölgede on binlerce sivil direnişçi ile Rus Ordusunu durduracağız" dedi.
'ÇOCUKLAR ÇABUK İYİLEŞİN'
UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti. Zelenski, tek tek ilgilendiği askerlere "Çocuklar çabuk iyileşin. İnanıyorum ki herkes için en iyi hediye ortak zaferimiz olacak" dedi.
ANAOKULUNA SIĞINDILAR
KIEV'IN kuzeyinde bulunan İrpin, Bucha
ve Horenka
'da yaşayan yüzbinlerce sivil bombardıman yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çatışma bölgelerinden kurtulmayı başaran sivillerin büyük bir çoğunluğu Kiev Tren Garı'ndan ülkenin güvenli bölgelerine doğru gitti. Gidecek yeri olamayan binlerce kişi de okullara ve güvenli binalara yerleştirildi. Kiev'deki bir anaokulu da 50'ye yakın sivile kapılarını açtı. Ana sınıfının çocuk oyun alanları evsiz insanların yatakhanesine çevrildi. Kaçarken yakınlarını kaybeden insanlar sevdiklerine kavuşacakları anı bekliyor.
'GİDECEK YERİM YOK'
ANAOKULU sığınan sivillerden biri olan 74 yaşındaki Vira İvanivna
, Horenka'daki çatışmalarda canını zor kurtarmış. Torunu ile bombardımandan çıkmayı başaran İvaninva, "Gidecek bir yerim yok. Burada savaşın bitmesini bekleyeceğim. Ordumuz bu savaşı kazanacak ve evimize geri döneceğiz" dedi.