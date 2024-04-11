Komşudan pozitifleşen ilişkileri zehirleyen adım

Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aralık ayındaki Atina ziyaretiyle yeni bir aşamaya geçti. Ankara'nın iyi komşuluk ilişkilerinden yana tutumu sürse de Yunanistan zaman zaman olumlu ortamı zehirleyecek adımlar atıyor. Önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurdu. Dışişleri açıklama yaparak "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir" ifadelerini kullandı.SABAH'ın edindiği bilgilere göre "deniz parkı" denizde belirli bir alanın bilimsel araştırmalara ayrılması manasını taşıyor. Gemilerin geçişi kontrol altına alınıyor. Alanda herhangi bir inşa faaliyeti ise söz konusu olmuyor. Atina'nın ilan ettiği deniz parkı alanının olası konumunun Kefolanya adasının kuzeyinden Küçük Çuha Adası ve Velopoula ile Falconara'dan Nisyros'a arasındaki bölgede olacağı kaydediliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önümüzdeki ay Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret öncesi atılan bu adım üzerine Ankara, Yunanistan'a bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmaması tavsiyesinde bulundu.