Lavrov: Çatışmaların bitmesinden yanayız

Dünyanın düzenini değiştiren 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı bir yıla yaklaşırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov, Batı ülkelerini hedef aldı. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteğini eleştiren Lavrov, bu desteğin, Rusya'nın askeri operasyonunun şekillenmesinde etkili olduğunu ifade etti. Lavrov, Batı'nın Kremlin'in müzakereleri reddettiği yönündeki açıklamalarını "yalan" olarak niteleyerek "Ukrayna'daki çatışmanın bitmesini hepimiz istiyoruz" dedi. "ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini içeren veriler dahil pek çok rapor hazırlıyoruz" şeklinde konuşan Rus bakan "Bunlar operasyonun yıldönümünde yayımlanacak" dedi.Lavrov ayrıca, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarda ABD'yi doğrudan rol almakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın bir sonraki hedefinin Moldova olduğunu iddia etti. Lavrov, "Batı, bir sonraki Ukrayna rolü için şimdi gözünü Moldova'ya dikmiş durumda. Moldova Devlet Başkanı da bunun için neredeyse her şeyi yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.RUSYA, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizi "gerginleştireceği" konusunda uyararak, "Silah sevkiyatı yapan tüm ülkeler, bu silahların Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edeceğimizi anlamalıdır" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Ukrayna'ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini" bildirmişti. Öte yandan ABD, Rusya yaptırımlarını delen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir silah tüccarının liderlik ettiği GKRY merkezli şirketler ağına yaptırım uyguladı.