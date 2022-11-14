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Giriş Tarihi: 14.11.2022 22:29

Macaristan Meclis Başkanı Köver'den terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı

AA
Macaristan Meclis Başkanı Köver’den terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısı nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziyelerini iletti.

Köver, Şentop'a yolladığı mesajda, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı haberini büyük acıyla öğrendiğini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine Macaristan Ulusal Meclisi adına taziyelerini sunan Köver, mesajında "Macaristan, terörün her çeşidini net bir şekilde kınıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte buna şiddetle karşı çıktığını teyit ediyor. Bu üzücü olayda, kurbanların yakınlarına Macaristan Ulusal Meclisi adına en içten taziye dileklerimi iletmeme izin verin." ifadelerini kullandı.

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Macaristan Meclis Başkanı Köver'den terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı
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