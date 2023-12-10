Mısır sandık başına gitti

Filistin-İsrail çatışması ve Gazze'ye sınırı olması nedeniyle Ortadoğu ihtilafında kilit rol oynayan Mısır, yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere dün sandık başına gitti. Seçim yarışında, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yer aldı. Mısır'da 67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu açıklanırken, dün başlayan oy verme işleminin yarın sona ereceği kaydedildi. Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur oy verme işlemleri yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde ise 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.