Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı
Giriş Tarihi: 25.12.2022 04:32

Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı

Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
Mısır’da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı

Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü. Olay nedeniyle maç iptal edildi.

KOMİTE KURULDU

Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır'da basketbol maçında amfi çöktü: 27 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA