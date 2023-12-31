Müslümanlar ABD’de her zamankinden daha baskı altında!

Mevcut görevi gereği üniversite öğrencileri ile iç içe olan Khalil, öğrencilerin saldırı altında olduğunu belirtti.

Müslüman gençlerin her zamankinden fazla baskı altında olduğunu aktaran Khalil, "Ancak bu aciz ve etkisiz oldukları için değil, aksine etkili ve aktif oldukları için hedef alınıyorlar. Bu son on yıldır tabana yayılmış organizasyonlarının gücü." diyerek, ABD'de yaşayan Müslüman nüfustaki genç kuşağın daha belirleyici rollere hazırlandığını dile getirdi.

Müslüman öğrenci gruplarının önceden de olduğunu fakat son on yılda ülkenin farklı yerlerine yayılmış birçok üniversitede yeni sivil toplum örgütlerinin artış gösterdiğine dikkati çeken Khalil, "Şimdi de tüm zamanların en şiddetli tepkisiyle karşı karşıyalar. Özellikle de hükümetimizden. Bana göre ABD'de biz aktivistlerin, eğitimcilerin ve siyasete nüfuz eden unsurların öğrencilere ihtiyaç duydukları enstrümanları, hukuki ve siyasi korumayı sağlamamız çok gerekli." dedi.

Söz konusu koruma sayesinde Müslüman gençler üzerindeki baskının hafifletilebileceğini ifade eden Khalil, Gazze'nin işgali sürecinde Filistin davasına verdikleri destek nedeniyle "antisemitist" suçlamalarla burslarını, akademik kariyerlerini ve işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Müslüman gençler için "Bir bedel ödetilecekse de yeni nesil bu bedeli ödemeye hazır. Filistinliler için özgür bir ortam yaratacak olanlar onlar, Filistin'i de onlar özgürleştirecek." diye konuştu.

Khalil, yeni nesil ABD'li Müslümanların, toplumda hakkettikleri yere gelmek için mücadele etmeye kararlı olduğunun altını çizdi.