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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Pandemi, La Sagrada Familia’yı da vurdu

Pandemi, La Sagrada Familia’yı da vurdu
İspanya'nın 138 yıldır tamamlanamayan kültürel yapısı La Sagrada Familia'nın inşasının bitmesi ziyaretçilere bağlı. Mimar Jordi Fauli, 1883'te başlayan ve yapımı hâlâ süren katedrali tamamlamayı hedeflediğini belirtti. İnşaat çalışmaları, ziyaretçilere satılan giriş biletlerinin gelirleriyle karşılanıyor. Ancak yapının pandemi nedeniyle bir yıl ziyarete kapatılması gelirlerin azalmasına ve projenin aksamasına neden oldu. Katalan mimar Antoni Gaudi'nin ünlü eseri olan yapının inşaatının, mimarın 100. ölüm yıldönümü 2026'da bitirilmesi planlanıyordu. DIŞ HABERLER
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Pandemi, La Sagrada Familia’yı da vurdu
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