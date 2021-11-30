Pentagon, Orta Doğu’daki gücünü Avrupa’ya kaydırıyor

Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden hemen sonra ABD ordusunun küresel konuşlanmasının incelenmesi için verdiği talimat üzerine, Pentagon, Küresel Konuşlanma İncelemesi'ni tamamladı.

Konuya ilişkin Pentagon'da gazetecilere açıklama yapan üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD ordusuna ait stratejik planları içerdiği gerekçesiyle inceleme raporunun tamamının gizli tutulacağını söyledi.

Yetkili, "Bu kılavuz, önümüzdeki 2-3 yılda yüzlerce olmasa da onlarca rutin konuşlanma kararıyla kendini gösterecektir." dedi.

Önceki Başkan Donald Trump döneminde birçok askeri kararın yeterince tartışılmadan ve müttefiklere söz konusu olabilecek etkileri yeterince tartılmadan alındığını kaydeden yetkili, incelemede bu tür kararların alınmasında sivil yönetimin hakim olacağı bir mekanizmanın gerekliliğine vurgu yapıldığını aktardı.

Yetkili, Amerikan kuvvetlerinin yurt dışında konuşlanmasına ilişkin değerlendirmeler yapacak Küresel Konuşlanma İcra Konseyinin kurulacağını ve Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının yanı sıra muharip komutanlıklar, Dışişleri Bakanlığı, Bütçe Yönetim Ofisi, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından yetkililerin de bu konseyde yer alacağını belirtti.

RAPORUN ANA ODAĞI, "HİNT-PASİFİK BÖLGESİ"

ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki askeri varlığının ve Çin ile rekabetin, söz konusu incelemenin ana odağı olduğunu ifade eden yetkili, Pentagon'un, Avusturalya'nın yanı sıra Pasifik'teki bazı adalara kalıcı kuvvet konuşlandıracağını vurguladı.

Yetkili, Küresel Konuşlanma İncelemesi ışığında Pasifik bölgesinde yeni konuşlanmalar için çalışmalar yürütüldüğünü kaydederek, "Küresel Konuşlanma İncelemesi'nin, Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetleri artırmak ve harbe hazırlığı ilerletmek için bir diğer yönlendirmesi ise bakanlığın dikkatini başka bölgelerden Pasifik'e çevirmektir." ifadesini kullandı.

RUS TEHDİDİ, ABD'NİN AVRUPA'DAKİ KONUŞLANDIRMA YÖNELİMİNİ ETKİLİYOR

Biden'ın selefi Trump'ın Almanya'daki asker sayısını 25 bine indirme kararını geri aldığını hatırlatan yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, incelemenin ilk bulgularına dayanarak 500 askerden oluşan bir birlik, belirli sayıda helikopter ve alan savunma kabiliyetlerini içeren bir kuvveti, Almanya'ya konuşlandırma talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

Yetkili, gelecekte de Avrupa'ya ek sevkiyatların yapılacağına işaret etti, ancak detay vermedi.

ABD, ORTA DOĞU'DAN ÇEKİLİYOR

İnceleme raporunun tavsiyesi üzerine, ABD'nin Orta Doğu'daki bazı füze savunma sistemlerini ve deniz gücünü Avrupa ve Pasifik bölgesine kaydırdığını anlatan yetkili, İran'a karşı caydırıcılık için gerekli kuvvet ve DEAŞ ile mücadele için gerekli desteğin verilmesine devam edilmesinin tavsiye edildiğini dile getirdi.

Yetkili, ABD'nin hem Orta Doğu hem de Afrika'daki askeri varlığı konusunda değerlendirmelerin devam ettiğini söylerken, bu bölgelerden kuvvet kaydırmanın sürebileceğini kaydetti.