PKK terör örgütünün işkence ederek öldürdüğü gencin annesinden yürek burkan sözler

PKK/YPG'nin işkenceyle öldürdüğü oğlunun telefonundaki fotoğraflarına bakarak özlemini gidermeye çalışan anne, acısını dindirmek için oğlunun elbiselerini kokluyor.

"ÇOCUKLARINI KUCAĞINA ALAMAMIŞTI"

İbrahim'in 70 yaşındaki annesi Hala Sadika, AA muhabirine, tek evladının PKK/YPG'nin işbirliği teklifini reddettiği için Ağustos 2018'de alıkonulduğunu söyledi. Sadika, bütün çabalarına rağmen 3 yıl boyunca kendisinden haber alamadığını belirterek, "Tabka Hapishanesi'ne iki kez gittik. Sorunca inkar ettiler, 'Burada yok, tanımıyoruz.' dediler." diye konuştu.

2022'deki son ziyaretlerinde iki torununu yanında götürdüğünü söyleyen Sadika, "Çocuklarını kucağına alamamıştı. Arada parmaklıklar vardı. Bir bisküvi, bir de çiçek almıştım. Bisküviyi elimden aldılar. Çiçekleri ayaklarının altında ezdiler." dedi.