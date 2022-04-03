Prenses Olga’ya kum torbalı koruma

Kiev'dekültürel ve tarihi değere sahip olan heykeller gönüllü vatandaşlar tarafından binlerce kum torbalarıyla çevrilerek koruma altına alındı. Bu heykellerden en önemlilerinden birisi de Mikhailovsky Meydanı'nda bulunan Kiev Prensesi Olga'nın heykeli. Kültürel ve tarihi değere sahip olan heykel 5 gün süren çalışmalar sonucunda kum torbalarıyla kapatıldı. Ülkesine Hıristiyanlığı yayan ve öldükten sonra azize olarak anılan Prenses Olga'ya, hem Ukrayna'da hem de Rusya'da büyük saygı duyuluyor.KÖYDE kilise, sivil yerleşim alanları ve benzinliklerin hedef alındığı gözlemlenirken, köyün girişinde roket isabet eden bir evde A Haber ekibiyle birlikte çekim yapan SABAH ekibi, son anda bir bubi tuzağını fark etti. Patlayıcı düzeneğin Rusya ordusu tarafından geri çekilme sırasında eve yerleştirildiği tahmin edilirken, evin bahçesinde birçok yerin işaretlendiği dikkat çekti.YENİDEN Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Irpin'e yakın Yasnohorodka köyünde Ruslar çekilince tahribat ortaya çıktı. Yoğun çatışmaların yaşandığı köydeki pek çok yapı, atılan roketlerle yıkılmıştı. SABAH, Ukrayna tanklarının köye girişini görüntüledi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Kiev bölgesinin Rus ordusundan tamamen temizlendiğini duyurdu.