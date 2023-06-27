Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında kritik görüşme
Giriş Tarihi: 27.6.2023 15:58

Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında kritik görüşme

Wagner Grubu’nun silahlı ayaklanmasının bastırılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ülkede yaşanan olayları görüştü.

AA
Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Rusya'da geçen hafta yaşanan olayları görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Selman, Rusya'da 24 Haziran'da yaşanan Wagner krizine ilişkin Rus yönetiminin anayasal düzenin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik aldığı tedbirleri desteklediklerini ifade etti.Görüşmede, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.

Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ve Suudi Arabistan halkına Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti. Görüşmede, ikili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında kritik görüşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA