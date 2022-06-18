Rum Kesimi’nde skandal tatbikat

Rum Muhafız Ordusu'nun tatbikatında skandallar yaşandı. Rumlar, ilk olarak papazlara atış talimi yaptırdı. TRT'nin haberine göre skandal bununla da kalmadılar. Güney Kıbrıs'ta 6-10 Haziran'daki tatbikata Rum gazeteci ve terör örgütü PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı. Rum Muhafız Ordusu'nun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim. Mavros, teröristbaşı Öcalan'ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi. Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti.Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanması büyük tepki çekmişti. Son dönemde provokasyonlarını artıran Rumların PKK destekçilerine tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.