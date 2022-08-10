Rus ordusu, Donetsk’e bombalı saldırı düzenledi: 7 ölü

Ukrayna Savcılığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Bakhmut kasabasına bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı. Savcılık, saldırı nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını belirtti.

"DÜKKANLAR, EVLER VE YÜKSEK BİNALAR VURULDU"

Savcılık tarafından yapılan açıklamada saldırılar nedeniyle bölgede yangın çıktığı belirtilerek, "İşgalciler dükkanları, evleri ve yüksek binaları vurdu. Şu anda ölü ve yaralıların yanı sıra yıkılan evlerin sayısı hakkında tam veriler oluşturuluyor, şehirde yangınlar devam ediyor" denildi.

"RUSYA SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

Ukrayna ayrıca Rusya'yı, BM-27 Uragan çok namlulu roketatar ile sivilleri hedef almakla suçladı.