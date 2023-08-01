Rusya Ukrayna gerilimi büyüyor! Bu kez ABD’yi işaret ettiler…

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil yapılara saldırarak ABD'ye şantaj yaptığını belirtti, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, sivil altyapılara terör saldırıları düzenleyerek Washington'ı tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı. Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Moskova'ya insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

"WASHINGTON'I TEHLİKEYE ATIYORLAR"

Zelenskiy'nin söz konusu saldırılarla ABD için tehlike yarattığını belirten Zaharova, "Zelenskiy, sivil altyapılara terör saldırıları düzenleyerek Washington'ı tehlikeye atıyor. (ABD Başkanı Joe) Biden, 'terörün devlet sponsoru' konseptli kendi tuzağına düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın söz konusu saldırılarla daha fazla destek almaya çalıştığını vurgulayan Zaharova, "(Saldırılar) Zelenskiy'nin buna neden ihtiyacı var? Birincisi, çünkü kendisi böyle. O, özüne kadar çürümüş ve karanlık tarafa hizmet ediyor. İkincisi, Ukrayna'ya daha fazla yardım vermesi için Beyaz Saray'a şantaj yapıyor." ifadesini kullandı. Zaharova, terör konusunun Amerikan liberalliğiyle artık fazla ilişkilendirileceğini kaydetti.

Saldırılara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Tehdit var, bu aşikar. Gerekli önlemler alınıyor. Sadece ordu bu konuda uzman bakış açısıyla yorum yapabilir ve yapmalıdır." dedi.

İHA SALDIRILARI

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kiev'in dün gece başkent Moskova'ya ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla düzenlediği terör saldırısının engellendiğini ifade etmişti.