Rusya, valilik binasını füzeyle vurdu: 10 ölü, 35 yaralı

Ukrayna
halkı ve askerlerinin onurlu direnişi nedeniyle önceden planladığı işgal takviminin gerisinde kalan Rusya
dün ilk kez merkezi bir noktaya füze saldırısı düzenleyerek kanlı bir perdeyi araladı. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov
dün sabah büyük bir patlamayla uyandı. Özgürlük Meydanı'nda bulunan Harkov valilik binası hedef alındı. Saldırıda valilik binası etrafındaki diğer yapılar ağır hasar gördü. Harkov Valisi Oleh
Synyehubov ise kentin gece boyunca füze saldırısına uğradığını kaydetti. Synyehubov, patlamaların neden olduğu 24 yangını söndürdüklerini bildirdi. Ukrayna makamları saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, ulusa sesleniş konuşmasında 'Harkov'a Rusya'nın Belgorod
kentinden bir seyir füzesi atıldı. Şimdi her şey değişti. Bu Rusya devlet terörüdür. Meydanda hiçbir askeri hedef yoktu. Harkiv'deki yerleşim bölgeleri hedef alındı. Tüm dünyayı bu saldırıya etkin ve hızlı bir yanıt verilmesi için çağrıda bulunuyorum. Teröristlerin uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz. Harkov'un Özgürlük Meydanı'nde özgürlük için bedel ödendi" dedi.
'İSTİHBARATI DA VURACAĞIZ'
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı
, Kiev
'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı
, işgalin ilk 5 gününde Rus ordusundan 5 bin 710 askerin öldürüldüğünü, 200 askerin esir alındığını duyurdu. Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemi imha edildi. Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edildi
KİEV'DE TV VERİCİ KULESİNE ATEŞ
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus bombardımanında başkent Kiev'deki TV verici kulesinin vurulduğunu açıkladı.