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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Rusya Zaporijya’yı yine vurdu

Rusya Zaporijya’yı yine vurdu
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Kerç Köprüsü'nün hedef alınmasının ardından Moskova yönetimi Ukrayna'ya yönelik intikamsaldırılarına devam ediyor. Ukrayna'da önceki gün birçok kenti hedef alan füze saldırılarının ardından Rusya dün sabah da Zaporijya'yı vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "Havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılar devam etti" açıklaması yapıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ''Ukrayna'nın topraklarını işgalden kurtarması için askeri desteğimizi artıracağız" dedi.
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Rusya Zaporijya’yı yine vurdu
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