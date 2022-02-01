Rusya’dan ABD’ye rest: Geri adım atmayacağız

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi ile birlikte bölgede tansiyon yükselmişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali giderek artarken ABD'den sert açıklamalar geliyor. ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın, Ukrayna-Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, "Rusya'nın tehdidi konusunda tetikte olmalıyız." uyarısında bulundu. ABD'den gelen açıklamalarına Rusya'dan cevap geldi.
Dün BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere toplandı. TRus ve Amerikalı temsilciler arasında gergin yaşandı.
MEGAFON DİPLOMASİSİ
Rusya'nın BM Daim Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'yi "megafon diplomasisi" yapmakla suçladı.
ABD'DEN YIĞINAK TEPKİSİ
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Rus Büyükelçi'ye, "Sizin sınırınızda 100 bin asker olsa ne kadar rahatsız olurdunuz hiç düşündünüz mü?" sözleriyle cevap verdi. "Rusya'nın bugünkü saldırganlığı sadece Ukrayna'yı değil aynı zamanda Avrupa'yı ve uluslararası düzeni tehdit ediyor." diyen Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'nın sınırlarına 100 binden fazla asker konuşlandırdığını ve bunun Avrupa'da son yıllardaki en büyük askeri yığınak olduğunu belirtti.
KANITLAR GÖRÜYORUZ
Thomas Greenfield, "Rusya, ayrıca Belarus'a 5 bin asker, kısa menzilli balistik füzeler, özel kuvvetler ve uçaksavar bataryaları sevk etti. Rusya'nın Belarus-Ukrayna sınırındaki asker sayısını şubat başı gibi 30 binin üzerine çıkarmayı planladığına dair kanıtlar görüyoruz." dedi.
Bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını zorla yeniden çizemeyeceğine dikkati çeken Thomas Greenfield, Rusya'ya Ukrayna'da çatışma yerine diplomasiyi seçme çağrısı yaptı.
SONUÇLARI KORKUNÇ OLUR
Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda sonuçlarının "korkunç" olacağı uyarısı yapan Thomas Greenfield, "Bu durum, Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik endişeleriyle ilgiliyse onlara bu endişeleri müzakere masasında ele alma fırsatı sunuyoruz." diye konuştu.
BEYAZ SARAY, YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda hazırlandığı bilgisi geldi. Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile yakından çalıştıklarını aktaran Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, caydırıcılık anlamında yaptırımların önemli bir rolü olacağına inandıklarını belirtti. Biden yönetiminin, Kremlin'e yakın elitlere ve ailelerine yaptırım hazırlığında olduğu iddialarını da doğrulayan Psaki, bu konuda ortak ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını kaydetti.
YAPTIRIMIN SEBEBİ
Psaki, yaptırım uygulayacakları kişilerin, Kremlin'in "istikrarı bozucu" kararlar almasında etkili olduğunu belirterek "Listede yer alan isimlerin birçoğunun Batı ile derin finansal bağlantıları var. Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir." diye konuştu.
RUSYA'DAN YANIT!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li Mevkidaşı Antony Blinken arasında gerçekleşecek telefon görüşmesi öncesi Rusya'dan kriitk açıklamalar geldi.
GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Gerginliği yaratanın Moskova değil, Washington olduğunu'nun altı çizildi ve 'ABD yaptırım tehditleri karşısında geri adım atmayacağız' denildi.
İkili 21 Ocak'ta Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için Cenevre'de bir araya gelmişti. Yüz yüze gerçekleşen görüşme sonrası bakanlar basının önüne ise ayrı ayrı çıkmıştı.