Rusya’dan ABD’ye rest: Geri adım atmayacağız

ABD'DEN YIĞINAK TEPKİSİ

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Rus Büyükelçi'ye, "Sizin sınırınızda 100 bin asker olsa ne kadar rahatsız olurdunuz hiç düşündünüz mü?" sözleriyle cevap verdi. "Rusya'nın bugünkü saldırganlığı sadece Ukrayna'yı değil aynı zamanda Avrupa'yı ve uluslararası düzeni tehdit ediyor." diyen Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'nın sınırlarına 100 binden fazla asker konuşlandırdığını ve bunun Avrupa'da son yıllardaki en büyük askeri yığınak olduğunu belirtti.